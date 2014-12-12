Свыше 350 человек арестовали в Петербурге за участие в протестах

Наиболее частной мерой наказания стал штраф.

На протестных мероприятиях в поддержку Алексея Навального в Петербурге в суды поступило 1403 материала. Объединенная пресс-служба судов Петербурга подвела итоги судебных решений, которые принимались в отношении протестующих.

Суды рассмотрели 1113 дел, 353 человека постановили арестовать, 624 — арестовали, двум назначили обязательные работы. Еще 11 дел прекратили, а 123 вернули. Речь идет о протестных акциях, которые проводились 23 и 31 января, 2 февраля.

Больше всего дел было зарегистрировано по итогам акции 31 января. Рекордсменом стал Выборгский районный суд, он рассмотрел 130 дел.

Фото: Piter.TV