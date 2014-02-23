Суды Петербурга опубликовали статистику по несанкционированным акциям в поддержку Навального

Всего в суды города поступило 1 403 дела, из них уже рассмотрели 1 113.

В четверг, 4 февраля, в объединенной пресс-службе судов поделились статистикой по прошедшим несанкционированным акциям в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23, 31 января и 2 февраля.

В суды поступило 1 403 дела, судьи успели рассмотреть 1 113. Отмечается, что арестовано 353 человека, штраф выплатят – 624, а к обязательным работам присудили 2 горожанам. 11 дел было прекращено, а 123 возвращено на рассмотрение.

По численности поступивших материалов дел от 31 января лидируют Калининский район – 167, Выборгский район – 130, Красногвардейский – 129, а также Пушкинский – 95.

Судя по предоставленной статистики, мировые судьи возвратили 39 дел – все, что поступили.

Ранее мы писали, что в МВД опровергли информацию о сотрудниках полиции, которые съели еду для задержанных.

Фото: Piter.TV