Арестованных после протестных акций в Петербурге повезли отбывать наказание в Ленобласти

Расстояние от Петербурга составляет более 100 км.

Арестованных на протестных акциях в Петербурге везут отбывать наказание в Ленобласть. Часть людей доставили в Волосово, часть ― в Лугу. Об этом сообщил журналист "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области рассказали "Интерфаксу", что мест для арестованных хватает и в Петербурге. Размещение и содержание лиц, подвергнутых административному аресту, осуществляется в местах, предусмотренных законодательством

По словам Веснина, некоторые арестованные не спали несколько суток. Кроме того, их покусали клопы.

Фото: Piter.TV