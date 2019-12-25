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Арестованных после протестных акций в Петербурге повезли отбывать наказание в Ленобласти
Сегодня, 17:17
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nadezhda_sib

Арестованных после протестных акций в Петербурге повезли отбывать наказание в Ленобласти

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Расстояние от Петербурга составляет более 100 км.

Арестованных на протестных акциях в Петербурге везут отбывать наказание в Ленобласть. Часть людей доставили в Волосово, часть ― в Лугу. Об этом сообщил журналист "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин. 

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области рассказали "Интерфаксу", что мест для арестованных хватает  и в Петербурге. Размещение и содержание лиц, подвергнутых административному аресту, осуществляется в местах, предусмотренных законодательством

По словам Веснина, некоторые арестованные не спали несколько суток. Кроме того, их покусали клопы.

Фото: Piter.TV

Теги: арест, протестная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Sergeevich1936
Сегодня 17:51

Преступление и наказание! 

 

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