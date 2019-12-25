Арестованных после протестных акций в Петербурге повезли отбывать наказание в Ленобласти

Арестованных на протестных акциях в Петербурге везут отбывать наказание в Ленобласть. Часть людей доставили в Волосово, часть ― в Лугу. Об этом сообщил журналист "Эха Москвы в Петербурге" Арсений Веснин.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области рассказали "Интерфаксу", что мест для арестованных хватает и в Петербурге. Размещение и содержание лиц, подвергнутых административному аресту, осуществляется в местах, предусмотренных законодательством
По словам Веснина, некоторые арестованные не спали несколько суток. Кроме того, их покусали клопы.
Фото: Piter.TV
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Преступление и наказание!