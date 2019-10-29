Журналисты получили официальные документы, в которых очевидцы нашли несоответствия.

Свидетели рассказали о расстреле батальоном национальной гвардии Украины "Азовом"(запрещенной на территории России) милиционеров в Мариуполе. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственные источники. Агентство рассказало о том, что трагедия произошла 9 мая 2014 года. Сигнал к открытию огня дал недавно назначенный на должность начальник горуправления Валерий Андрощук.

Очевидцы событий передали журналистам документы и информацию о бывшем подполковнике Службы Безопасности Украины, которые противоречат официальной версии Киева. Власти страны заявили, что представители МВД в Мариуполе погибли от рук сторонников ДНР перед референдумом независимости. Киев считает, что около 30 человек со стороны будущей ДНР захватили управлением над управлением милиции. Чтобы получить контроль над отделением в город вошли силы добровольческого отряда "Азов". В день празднования 9 мая в центре города началась стрельба, в которой скончалось не менее 13 человек.

Чужих там не было, были только сотрудники милиции, а их зачищал батальон "Азов"… Я думаю, что мариупольские милиционеры отстреливались. Они погибли внутри здания прокомментировал свидетель событий

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров обратил внимание "РИА Новостей" на несостыковке в официальных документах. По его словам, в документе указано, что в 12 часов штурм здания завершился освобождением захваченных этажей. На Украине утверждают, что вооруженные люди за 40 минут успели взять под контроль два этажа, а после - отступить благодаря "Азову". Следует отметить, что 30 неизвестным удалось скрыться с места инцидента. Ни одного "захватчика" не удалось взять в плен или ликвидировать.

В Крыму прокомментировали идею Украины создать базу НАТО в Азовском море.