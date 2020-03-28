Её предлагали строить в Мариуполе из-за "постоянной угрозы и некорректного поведения" России.

В Крыму прокомментировали идею Украины создать базу НАТО в Азовском море. Заявление сделал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Он назвал данное предложение "глупостью".

Предложение о создании базы НАТО в Азовском море появилось в петиции, опубликованной на сайте официального интернет-представительства президента Украины. Её предлагали строить в Мариуполе из-за "постоянной угрозы и некорректного поведения" России.

Чегринец считает, что тема Украины в Европе выйдет на 10-е роли после пандемии коронавируса. И подобные заявления сейчас делают "особо одарённые личности".

Ранее трое крымчан нарушили карантин, попытавшись выехать на Украину.