Суточная смертность от коронавируса в Петербурге выросла в 4 раза

Во вторник в городе зафиксировали 22 новых летальных случая.

Во вторник, 5 августа, в петербургскую суточную статистику по числу смертей от коронавируса вошло еще 22 случая. По сравнению с понедельником, этот показатель вырос почти в 4 раза, когда сообщалось о шести умерших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Стоит отметить, что в субботу, 1 августа, жертвами инфекции стали девять человек, в воскресенье – четыре. Все ли заболевшие умерли именно в эти дни, неизвестно. В конце июля Комитет по здравоохранению Петербурга перестал публиковать уточняющую информацию о статистике смертности от коронавируса в городе.

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