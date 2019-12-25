Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 22 человека

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 144 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
Больше всего смертельных исходов за указанный период зафиксировано в Петербурге (22), Архангельской области (13), Москве (12), Алтайском крае (10) и Свердловской области (9).
С начала пандемии новую коронавирусную инфекцию нашли у 861 423 россиян в 85 регионах страны. За весь период умерли 14 351 человек, выписались из больницы 661 471.
Ранее пульмонолог назвала способы восстановить легкие после коронавируса.
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