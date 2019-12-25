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Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 22 человека
Сегодня, 10:38
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Alena_Zinovieva

Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 22 человека

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В целом по России выявлено 144 новых летальных исхода.

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 144 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего смертельных исходов за указанный период зафиксировано в Петербурге (22), Архангельской области (13), Москве (12), Алтайском крае (10) и Свердловской области (9).

С начала пандемии новую коронавирусную инфекцию нашли у 861 423 россиян в 85 регионах страны. За весь период умерли 14 351 человек, выписались из больницы 661 471.

Ранее пульмонолог назвала способы восстановить легкие после коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, оперативный штаб, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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