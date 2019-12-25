Пульмонолог назвала способы восстановить легкие после коронавируса

Она развенчала популярный совет – надувать шарики для восстановления легких.

Существует несколько способов восстановить легкие после коронавируса, но некоторые советы, опубликованные в интернете, могут быть опасны. Об этом в изданию "Доктор Питер" рассказала заведующая пульмонологическим отделением №1 Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Крошкина.

Она развенчала популярный совет – надувать шарики для восстановления легких. По мнению Ирины Крошкиной, такое упражнение сразу сильно напрягает легкие, а из-за ослабленной легочной ткани может произойти пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, приводит к частичному или полному коллапсу легкого). Также врач не советовала делать масляные ингаляции, так как при попадании эфирного масла в респираторный тракт могут воспалиться легочные альвеола, а это в свою очередь может привести к фиброзу.

Пульмонолог для восстановления легких посоветовала ходить пешком или с палками для скандинавской ходьбы. Постепенно нужно увеличивать расстояние и интенсивность ходьбы. Можно думать в воду через соломенную трубочку, создавая на выдохе сопротивление.

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Фото: Piter.TV