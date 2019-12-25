Обследование участников испытания, вероятно, пройдет с 17 по 21 августа.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в НИИ гриппа на добровольцах испытают три вакцины от коронавируса. Об этом сообщает "КП – Петербург" со ссылкой на источник в системе здравоохранения.

Отмечается, что для начала участники испытаний пройдут обследование. Планируется, что оно состоится с 17 по 21 августа. Эксперты выяснят общее состояние здоровья каждого из подавших заявки. После специалисты соберут группу в 100 добровольцев.

После этого добровольцы приступят к испытаниям вакцины.

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Фото: Piter.TV