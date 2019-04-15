Они сделают это с помощью мультиспектральной системы видеомониторинга.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что петербургские учёные смогут очистить от мусора космическое пространство. Об этом сообщает пресс-служба СПбГЭТУ "ЛЭТИ".

По данным ученых в настоящий момент, на околоземной орбите находятся тысячи частиц спутников и ступеней ракет. Отмечается, что космический мусор может содержать ядерные или токсичные материалы.

Двигаясь с большой скоростью, такие искусственные объекты могут столкнуться с действующими пилотируемыми космическими аппаратами, что приведет к их последующей разгерметизации и гибели астронавтов"

Для борьбы с космическим мусором планируется использовать мультиспектральную систему видеомониторинга.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 1 августа прошли "Чистые Игры" в новом формате.

Фото:pixabay