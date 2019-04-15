В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что петербургские учёные смогут очистить от мусора космическое пространство. Об этом сообщает пресс-служба СПбГЭТУ "ЛЭТИ".
По данным ученых в настоящий момент, на околоземной орбите находятся тысячи частиц спутников и ступеней ракет. Отмечается, что космический мусор может содержать ядерные или токсичные материалы.
Двигаясь с большой скоростью, такие искусственные объекты могут столкнуться с действующими пилотируемыми космическими аппаратами, что приведет к их последующей разгерметизации и гибели астронавтов"
Для борьбы с космическим мусором планируется использовать мультиспектральную систему видеомониторинга.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 1 августа прошли "Чистые Игры" в новом формате.
Фото:pixabay
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