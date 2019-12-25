В Петербурге 1 августа пройдут "Чистые Игры" в новом формате

Организаторы позаботились о том, чтобы не создавать толпы участников.

В субботу, 1 августа, в Петербурге пройдут летние "Чистые Игры". Как сообщили организаторы мероприятия, игру проведут без толп участников, поскольку запрет на массовые мероприятия в городе еще не снят. Участвовать в усовершенствованной уборке Петербурга можно в одиночку или с семьей, используя средства индивидуальной защиты. Само соревнование будет отслеживаться через онлайн-рейтинг.

Отмечается, что хорошая погода традиционно породила множество мусора у мест отдыха горожан. Организаторы присмотрели несколько десятков точек, нуждающихся в уборке: парки Александрино и Интернационалистов, набережные, Маяк в Петергофе, пляж в Ломоносове и другие живописные места. Участие в игре будет особенно поощряться попутным раздельным сбором мусора на фракции.

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