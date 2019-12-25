В Смольном рассказали, как часто чистят водоемы от мусора и тины

В 2020-м году очистку проведут в 354-х водных акваториях.

Акватория Невы у Свердловской набережной обросла тиной, в ней же застрял мелкий мусор. Фотографии с места Piter.TV прислали читатели. Мы решили узнать, как поступить в таком случае, и планируется ли очистка данного участка в ближайшее время.

По словам пресс-секретаря городского комитета по природопользованию, акватории регулярно убираются. Адреса выбираются в соответствии с адресной программой.

Если какой-то мусор беспокоит, можно оставить заявку об этом на портале "Санкт-Петербург", и этому месту будет уделено внимание. В этом году у нас будет уборка более, чем в 331-м водоеме. Периодичность ― от двух до восьми раз в месяц. отметили в комитете.

Так как мусор также разносят птицы, и загрязненное место может образоваться внезапно, можно также обратиться в мобильную дежурную экологическую службу по номеру 417-59-36.

Piter.TV изучил содержание адресной инвестиционной программы на 2020 год. В этом году планируется очистка акватории Невы с правой стороны в Красногвардейском районе от железнодорожного моста до Пискаревского проспекта. Это означает, что территория должна попасть в зону работы бригады.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дно реки Смоленки планируют очистить к октябрю 2021.

Фото: Piter.TV