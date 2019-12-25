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Дно реки Смоленки планируют очистить к октябрю 2021
Сегодня, 14:33
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nadezhda_sib

Дно реки Смоленки планируют очистить к октябрю 2021

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Из-за дноочистных работ под угрозой оказалась зеленая зона.

В Петербурге началась очистка русла реки Смоленка. Местные жители неоднократно жаловались на загрязнение реки. 

В комитете по природопользованию рассказали, что очистка пройдет на участке протяженностью 1,55 км от Смоленского моста до Наличного моста. В ходе работ планируется извлечь более 40 тыс. кубических метров донных отложений. Также береговые откосы избавят от мусора, снесут выбракованную древесно-кустарниковую растительность и поднимут крупногабаритные затопленные предметы. 

Петербуржцев беспокоит, что для очистки дна потребуется вырубка зеленых насаждений. После обследования ситуацию обсудят с местными жителями. Работы планируют завершить в октябре 2021 года. 

Недавно река покрылась пленкой из нефтепродуктов. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: очистительные работы, очистка дна, река смоленко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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