Дно реки Смоленки планируют очистить к октябрю 2021

Из-за дноочистных работ под угрозой оказалась зеленая зона.

В Петербурге началась очистка русла реки Смоленка. Местные жители неоднократно жаловались на загрязнение реки.

В комитете по природопользованию рассказали, что очистка пройдет на участке протяженностью 1,55 км от Смоленского моста до Наличного моста. В ходе работ планируется извлечь более 40 тыс. кубических метров донных отложений. Также береговые откосы избавят от мусора, снесут выбракованную древесно-кустарниковую растительность и поднимут крупногабаритные затопленные предметы.

Петербуржцев беспокоит, что для очистки дна потребуется вырубка зеленых насаждений. После обследования ситуацию обсудят с местными жителями. Работы планируют завершить в октябре 2021 года.

Недавно река покрылась пленкой из нефтепродуктов.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK