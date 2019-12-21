Смоленка покрылась пленкой из нефтепродуктов

Петербуржцы поделились фото и видео в соцсетях.

Фотографии печального зрелища появились в соцсетях: в четверг, 28 мая, петербуржцы увидели, что вся поверхность реки Смоленки покрыта пленкой нефтепродуктов.

Очевидец сообщил, что от воды исходит неприятный запах. Он также уточнил, что "все это" течет прямым потоком в залив.

В этой воде плавают утки и чайки. Зрелище очень печальное. отметил петербуржец.

В комментариях горожане также поделились, что периодически замечали такие разводы на реке.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"