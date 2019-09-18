В Петербурге со дна реки Смоленки достали дорожные знаки и мотоцикл

Работы по очистке дна продлятся до 2021 года.

Со дна реки Смоленки достали дорожные знаки, бочки, железобетонные конструкции, канистры и мотоцикл. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по природопользованию.

Очистка дна началась в мае 2020-го года. Работы от Наличной до Смоленского мостов должны завершиться в октябре этого года, а от Смоленского моста до истока ― в 2021 году. Подрядная организация ГУП "Экострой" извлечет более 40 тысяч куб.метров донных отложений, они не являются отходами. После этого изъятые грунты вывезут в отстойник-накопитель. Он представляет собой замкнутую, углубленную акваторию, которую от Невской губы ограждает дамба.

За время очистки специалисты подняли со дна более 200 предметов, в том числе крупногабаритных. В комитете отмечают, что нефтяные пятна, которые иногда замечают в акватории, появляются после сильных дождей. Все загрязнения фиксирует и устраняет мобильная экологическая дежурная служба.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK