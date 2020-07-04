На реке Смоленке снова заметили радужные пятна

Видеоподтверждение появилось в соцсетях.

Петербуржцы снова обратили внимание на пятна радужной расцветки в реке Смоленка на Васильевском острове Петербурга. Видео появилось в группе "ВКонтакте" под названием "Живем на Васильевском".

Очевидцы отметили, что от реки исходит жуткий запах.

Ранее мы неоднократно сообщали о случаях "бензиновых" пятен на Смоленке, два последних случая датировались июнем этого года. Русло реки Смоленка начали расчищать в начале июня 2020 года, процесс планируется завершить к онени следующего года.

Видео: Живем на Васильевском / ВКонтакте