Пятна напоминают следы, которые остаются от разлива нефтепродуктов.

В субботу, 6 июня, петербуржцы заметили радужные пятна в устье Смоленки. Фотографиями поделились в группе "Парк на Смоленке", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы отметили, что пятна напоминают следы, которые остаются от разлива нефтепродуктов. Примечательно, что буквально за час на этом же месте заметили рыбаков.

Теперь неравнодушные жители города ожидают специалистов подведомственного Смольному ГУП "Пиларн", которое занимается сбором опасных отходов в водоемах Петербурга.

Ранее мы писали, что дно реки Смоленки планируют очистить к октябрю 2021.

Фото: vk.com/parksmolenka