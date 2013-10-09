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Карповка и Смоленка будут закрыты для аквабайкеров до конца навигационного сезона
Сегодня, 12:46
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Карповка и Смоленка будут закрыты для аквабайкеров до конца навигационного сезона

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В реках будут проводиться дноочистные работы.

Движение самоходных транспортных судов на участках реки Карповки и Смоленки временно будет закрыто. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

ГУП "Экострой" расчищает русла рек. Смоленка будет закрыта для судов от истока до устья в период навигации, а Карповка – от Аптекарского моста до Барочного моста. Стоимость проекта по очистке Карповки – 207 миллионов рублей. Очистку начали еще в прошлом году. 

Движение водного транспорта может создать аварийные ситуации в период работ по очистке дна, а также мешает самим работам. Гидроциклисты могут столкнуться с тросами, шаландами и водолазами. 

Фото: Piter.TV

Теги: очистка дна, река карповка, река смоленка, экология
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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