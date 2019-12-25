Ученые определили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"

После вакцинации этим препаратом антитела к коронавирусу нашли у 79% испытуемых.

Компания "Клиникал ресерч лаборатори" провела исследования российской вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона", которую разработал научный центр "Вектор". Об этом пишет издание "Известия". В испытаниях приняли участие почти 3000 человек.

В ходе исследований 2253 добровольцам поставили настоящую вакцину, а остальным ввели плацебо. После этого над каждым из них находился под наблюдением специалистов. Отмечается, что на 42-е сутки после вакцинации "ЭпиВакКороной" антитела к коронавирусу нашли у 79% привитых испытуемых, что показывает ее иммунологическую эффективность.

Не нужно путать ее с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле. Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность. Татьяна Непомнящих, замруководителя центра "Вектор"

Специалисты компании сделали вывод, что данный препарат никого не инфицирует. По результатам исследований при промежуточной обработке данных вакцина была признана безопасной и эффективной.

Ранее президент Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата" Леонид Рошаль оценил возможность вакцинации несовершеннолетних от коронавируса.

Фото: epivakcorona.ru