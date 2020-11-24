Леонид Рошаль оценил возможность вакцинации детей от коронавируса

Президент Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата" Леонид Рошаль в эфире для общественного движения "Знание" оценил возможность вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. Специалист полагает, что для начала медикам следует оценить международные практики по вопросу иммунизации детей. На данный момент в ряде государств активно ведутся прививочные кампании в отношении подростков 12-16 лет. Также продолжаются проводиться исследования на эту тему.
Во многих странах снизили возраст вакцинируемых. Неизвестно, какую форму в дальнейшем примет ковид — но, возможно, будут вакцины, которые будут применимы и для детей.
Леонид Рошаль, врач
Эксперт напомнил, что для научного сообщества вакцинация является колоссальным достижением. Этот процесс, по словам Рошаля, позволяет с раннего возраста человечеству защищать детей от опасных инфекций.
В Петербурге менее 2% горожан заболели после прививки от ковида.
Видео: ВК/Российское общество "Знание"
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