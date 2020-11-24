Леонид Рошаль оценил возможность вакцинации детей от коронавируса

Медик оценил необходимость прививок от ковида для подростков.

Президент Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата" Леонид Рошаль в эфире для общественного движения "Знание" оценил возможность вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. Специалист полагает, что для начала медикам следует оценить международные практики по вопросу иммунизации детей. На данный момент в ряде государств активно ведутся прививочные кампании в отношении подростков 12-16 лет. Также продолжаются проводиться исследования на эту тему.

Во многих странах снизили возраст вакцинируемых. Неизвестно, какую форму в дальнейшем примет ковид — но, возможно, будут вакцины, которые будут применимы и для детей. Леонид Рошаль, врач

Эксперт напомнил, что для научного сообщества вакцинация является колоссальным достижением. Этот процесс, по словам Рошаля, позволяет с раннего возраста человечеству защищать детей от опасных инфекций.

В Петербурге менее 2% горожан заболели после прививки от ковида.

Видео: ВК/Российское общество "Знание"