Врач призвал не ходить друг к другу в гости на Новый год.

Леонид Рошаль дал россиянам рекомендации по празднованию Нового года в пандемию. Об этом сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, а также руководитель Национальной медицинской палаты сообщил в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт заявил, что населению стоит меньше ходить в гости друг к другу, в том числе, и на новогодние и рождественские праздники.

Походы в гости, конечно, по возможности надо ограничивать….Большинство будут проводить Новый год дома, в кругу семьи, что, кстати, неплохо, но у нас народ любит новогоднюю ночь, погулять по улицам, посмотреть на иллюминацию, на елки и так далее. Это запрещать нельзя Леонид Рошаль, российский врач

Эксперт рассказал, что в рамках профилактических мероприятий следует соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и другие рекомендации эпидемиологов. Он добавил, что невозможно на данный момент предсказать ситуацию с распространением инфекции к концу 2020 года.

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