BuzzFeed объяснил, с чем связана утилизация российских аппаратов.

США утилизировали полученные от России аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом рассказали журналисты местного издания BuzzFeed со ссылкой на федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Чиновники уточнили, что все 45 устройств ни разу не эксплуатировались. Их уничтожили в соответствии с необходимыми правилами после того, как аппараты временно хранились на складе в виде запасного оборудования.

Ранее российские ИВЛ не использовали из-за разницы в напряжении в электрических сетях США и России. Функционирование приборов было невозможно без специальных адаптеров, которых не было у американских госпиталей. Также на ликвидацию приборов повлиял тот факт, что несколько аппаратов данной модели загорелись в российских больницах. В результате трагедии скончались шестеро. Компания-производитель приостановила изготовление продукции.

С весны компания-производитель из России находится под американскими санкциями. Эта ситуация вызывала критику со стороны членов Демократической партии. Политики добавили, что помощь Вашингтона Москве в 5,5 раз превосходила ответную по стоимости.

Рошаль оценил риск обострения ситуации с коронавирусом в России.

Фото: Pixabay.com