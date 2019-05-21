Доктор рассказал, что обострение инфекции уже наблюдается в Европе.

Леонид Рошаль оценил риск обострения ситуации с коронавирусом в России. Об этом президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" заявил в рамках пресс-конференции, организованной центром МИА "Россия сегодня".

Посмотрите, что сейчас происходит: значительное повышение не только инфицированных, заболевших, находящихся в реанимации, и на ИВЛ во Франции вновь, в Англии, в Испании, снова кошмар в Израиле… Леонид Рошаль, российский врач

Спикер заметил, что в других странах наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки, но в РФ пока что этого нет. Однако российский врач не исключил, что новая волна коронавируса может докатиться и до России, поэтому Минздрав и правительство должны быть готовы к новой угрозе.

Напомним, что за последние сутки в России число зараженных COVID-19 увеличилось до 1 115 810 пациентов ( на 6 215 человек).

Рошаль назвал некорректным письмо супруги Навального.