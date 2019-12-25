В Петербурге еще шесть человек скончались от коронавируса

Всего по России подтверждено 79 новых летальных исходов.

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 79 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего летальных случаев за указанный период зафиксировано в Москве (13), Петербурге (6), Новосибирской области (6), Красноярском крае (6), Тульской области (5) и Свердловской области (4).

Всего с начала пандемии в России выявили 856 264 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Жертвами COVID-19 стали 14 207 людей, вылечиться удалось 653 593 пациентам.

Ранее мы писали, что в Петербурге экс-солист "Ласкового мая" госпитализирован с пневмонией.

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