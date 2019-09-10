В Петербурге экс-солист "Ласкового мая" госпитализирован с пневмонией

Специалисты больницы делают всё, чтобы выяснить причину плохого самочувствия артиста.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в Петербурге экс-солист "Ласкового мая" Александр Прико госпитализирован с пневмонией. Об этом заявил в Instagram продюсер коллектива Андрей Разин.

Известно, что Александр Прико находится во втором терапевтическом отделении Горбольницы святого Георгия Победоносца.

Я, как Член Общественной Палаты Союзного государства "Россия-Беларусь", связался с главным врачом больницы Стрижелецким Валерием Викторовичем. Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру. Андрей Разин, продюсер коллектива.

Разин отметил, что весь коллектив "Ласкового мая" очень переживает за Александра Прико.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург вышел из тройки лидеров по смертности от коронавирусной инфекции.

Фото:Александр Прико/facebook