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В Петербурге экс-солист "Ласкового мая" госпитализирован с пневмонией
Сегодня, 16:27
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге экс-солист "Ласкового мая" госпитализирован с пневмонией

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Специалисты больницы делают всё, чтобы выяснить причину плохого самочувствия артиста.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в Петербурге экс-солист "Ласкового мая" Александр Прико госпитализирован с пневмонией. Об этом заявил в Instagram продюсер коллектива Андрей Разин.

Известно, что Александр Прико находится во втором терапевтическом отделении Горбольницы святого Георгия Победоносца.

Я, как Член Общественной Палаты Союзного государства "Россия-Беларусь", связался с главным врачом больницы Стрижелецким Валерием Викторовичем. Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру.

Андрей Разин,  продюсер коллектива.

Разин отметил, что весь коллектив "Ласкового мая" очень переживает за Александра Прико.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург вышел из тройки лидеров по смертности от коронавирусной инфекции.

Фото:Александр Прико/facebook

Теги: александр прико госпитализирован, андрей разин, ласковый май
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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