За последние сутки в городе умерло четыре пациента.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что Петербург вышел из тройки лидеров по смертности от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.

Отметим, что город на Неве долгое время находился на лидирующих позициях. Однако по последним данным смертность от COVID-19 пошла на спад. В настоящий момент, Петербург занимает четвертое место.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в Петербурге за сутки выявили 163 новых случаев коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что за минувшие сутки от коронавируса в Петербурге скончались 4 человека.

Фото: Piter.TV