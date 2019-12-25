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За минувшие сутки от коронавируса в Петербурге скончались 4 человека
Сегодня, 11:02
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IRINA_CHALKINA

За минувшие сутки от коронавируса в Петербурге скончались 4 человека

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За весь период пандемии COVID-19 по России умерло 14 128 человек.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что за минувшие сутки от коронавируса в Петербурге скончались 4 человека. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно данным специалистов, за весь период пандемии COVID-19 по России умерло 14 128 человек.

Напоним, что за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 5427 в 85 регионах. Кроме того, в регионах РФ выявили 1565 больных без клинических проявлений.

Ранее мы сообщали о том, что в НИИ гриппа на добровольцах испытают три вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: статистика, умерло от коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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