За весь период пандемии COVID-19 по России умерло 14 128 человек.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что за минувшие сутки от коронавируса в Петербурге скончались 4 человека. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно данным специалистов, за весь период пандемии COVID-19 по России умерло 14 128 человек.

Напоним, что за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 5427 в 85 регионах. Кроме того, в регионах РФ выявили 1565 больных без клинических проявлений.

Ранее мы сообщали о том, что в НИИ гриппа на добровольцах испытают три вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV