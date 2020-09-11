Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами

Супруга бывшего претендента на пост главы Белоруссии Валерия Цепкало заявила о том, что народ республики всегда хотел иметь хорошие отношения с россиянами. Об этом Вероника заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Ранее женщина стала одним из лиц оппозиционной кампании.
Естественно, у нас очень тесные связи с РФ, у многих из нас родственники живут в РФ, друзья. Мы всегда хотели, хотим и будем хотеть иметь хорошие отношения с россиянами
Вероника Цепкало, оппозиционный белорусский политик
Женщина заметила, что Москва для Минска является крупным политическим и экономическим партнером, которого не хочется терять в любых условиях. Однако политик дала понять, что Белоруссия является суверенным государством, а его народ сделал свой выбор на президентских выборах, который оказался не в пользу Александра Лукашенко.
Цепкало назвал Лукашенко захватившим власть преступником.
Видео: YT / Эхо Москвы
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