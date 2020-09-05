Цепкало хочет видеть Белоруссию в прекрасных отношениях с Россией

Оппозиционный политик рассказал, как республика может стать демократической.

Валерий Цепкало заявил о том, что белорусы хотят иметь демократическую страну в прекрасных отношениях с Россией. Об этом оппозиционный политик рассказал в интервью журналистам ТАСС. Спикер добавил, что протестующим важно, чтобы Лукашенко покинул занимаемый пост., а Москва не пыталась показать гражданам Белоруссии, что выступает против ожиданий "всего белорусского народа".

Политические заключенные должны быть освобождены, в Беларуси должны пройти нормальные свободные выборы под наблюдением всего международного сообщества, в том числе и России Валерий Цепкало, оппозиционный белорусский политик

По словам белорусского политика, вышеназванные принципы объединяют всех, кто хочет дальнейшего развития республики, а также тех, кто стремится сделать Минск демократическим и процветающим.

Цепкало: оппозиция не хочет крови в Белоруссии.

Видео: YouTube / Валерий Цепкало