Цепкало хочет видеть Белоруссию в прекрасных отношениях с Россией

Валерий Цепкало заявил о том, что белорусы хотят иметь демократическую страну в прекрасных отношениях с Россией. Об этом оппозиционный политик рассказал в интервью журналистам ТАСС. Спикер добавил, что протестующим важно, чтобы Лукашенко покинул занимаемый пост., а Москва не пыталась показать гражданам Белоруссии, что выступает против ожиданий "всего белорусского народа".
Политические заключенные должны быть освобождены, в Беларуси должны пройти нормальные свободные выборы под наблюдением всего международного сообщества, в том числе и России
Валерий Цепкало, оппозиционный белорусский политик
По словам белорусского политика, вышеназванные принципы объединяют всех, кто хочет дальнейшего развития республики, а также тех, кто стремится сделать Минск демократическим и процветающим.
Цепкало: оппозиция не хочет крови в Белоруссии.
Видео: YouTube / Валерий Цепкало
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