Цепкало: оппозиция не хочет крови в Белоруссии

Политик призывает активистов действовать юридическим путем смены власти.

Валерий Цепкало заявил о том, что оппозиция не хочет крови в Белоруссии. Об этом экс-кандидат в президенты республики рассказал во время пресс-конференции в Варшаве. По словам политика, активисты ищут способ решить ситуацию со сменой власти в стране юридическим методом. Цепкало считает, что для этого оппозиции необходимы забастовки рабочих и акции протеста мирных жителей.

По крайней мере, любой чиновник, любой силовик понимал, что существует при любом ее действии колоссальное сопротивление со стороны белорусского народа Валерий Цепкало, оппозиционный белорусский политик

Напомним, что массовые протесты против действующей власти в Белоруссии начались 9 августа. ЦИК республики объявил, что Александр Лукашенко набрал во время голосования 80,1% поддержки избирателей.

Цепкало заявил, что оппозиция хорошо относится к нынешнему флагу страны.

Видео: YouTube / Валерий Цепкало