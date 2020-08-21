Белорусский политик рассказал, что в стране никто не собирается запрещать флаг, который модернизировал Лукашенко.

Валерий Цепкало заявил, что оппозиция хорошо относится к нынешнему флагу страны. Об этом бывший кандидат в президенты республики заявил во время пресс-конференции в Варшаве. Политик отметил, что митингующие выходят на протесты с бело-красными флагами, но при этом нормально относятся к действующему государственному флагу.

Мы выходим с белорусскими национальными флагами, но мы не отрицаем и те флаги, которые у нас существовали в советский период и были несколько модернизированы Лукашенко Валерий Цепкало, оппозиционный белорусский политик

По словам Цепкало, никто не собирается запрещать данный символ или вводить наказание или преследования за его использование.

Цепкало не хочет повторения в Белоруссии "украинского сценария".