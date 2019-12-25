Он выступает за то, чтобы страна имела хорошие отношения со всеми соседями.

Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало выступил против размещения войск НАТО или России на территории республики. Заявление он сделал во время своей пресс-конференции.

Мы не должны позволить, чтобы войска НАТО хоть каким-то образом могли присутствовать на территории Белоруссии. Валерий Цепкало, политик

Он добавил, что присутствие на территории республики войск североатлантического альянса создаст угрозу для России или Украины.

Также, по его мнению, нельзя на территории Белоруссии размещать войска РФ, чтобы не создавать угрозу для Украины.

Цепкало выступает за то, чтобы страна имела хорошие отношения со всеми соседями.

Ранее Песков рассказал о позиции Кремля по ситуации в Белоруссии.