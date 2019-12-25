Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по ситуации в Белоруссии.
Он подчеркнул, что РФ относится к происходящему внутри республики как к делу другой страны. При этом он добавил, что Белоруссия — братское для России государство, а белорусский народ — "братский нам народ".
Песков отметил, что Россия настаивает на том, чтобы ситуация в Белоруссии развивалась в рамках правового поля.
Белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
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