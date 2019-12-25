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Песков рассказал о позиции Кремля по ситуации в Белоруссии
Сегодня, 15:14
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matveyvn

Песков рассказал о позиции Кремля по ситуации в Белоруссии

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Россия настаивает на том, чтобы ситуация в Белоруссии развивалась в рамках правового поля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по ситуации в Белоруссии.

Он подчеркнул, что РФ относится к происходящему внутри республики как к делу другой страны. При этом он добавил, что Белоруссия — братское для России государство, а белорусский народ — "братский нам народ".

Песков отметил, что Россия настаивает на том, чтобы ситуация в Белоруссии развивалась в рамках правового поля.

Белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

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Теги: белоруссия, песков, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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