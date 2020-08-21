Оппозиционер рассказал, что не желает Минску повторения киевского майдана.

Валерий Цепкало не хочет повторения в Белоруссии "украинского сценария". Об этом оппозиционный белорусский политик заявил во время пресс-конференции в Варшаве. По словам эксперта, сейчас некоторые журналисты пытаются показать, что в республике может произойти "разворот".

Показать, что события, которые у нас происходят, похожи на те события, которые имели место в Украине. Мы не хотим украинского сценария, я могу говорить в данном случае за себя, не могу говорить за всех остальных кандидатов Валерий Цепкало, оппозиционный белорусский политик

Напомним, что в Белоруссии с 9 августа начались массовые протесты. Они вызваны итогами президентских выборов. Согласно информации от местного ЦИК, Александр Лукашенко победил с результатом в 80,1% голосов избирателей.

Цепкало выступил против размещения войск НАТО или России на территории республики.

Видео: Youtube / Валерий Цепкало