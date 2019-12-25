Цепкало назвал Лукашенко захватившим власть преступником

Политик назвал законным президентом Светлану Тихановскую.

Валерий Цепкало назвал Александра Лукашенко захватившим власть преступником. Оппозиционный белорусский политик считает, что президент республики осуществил силовой захват власти. Об этом экс-кандидат на пост главы государства написал в собственном аккаунте на Facebook.

Ни в коем случае нельзя дать себя убалтывать и проводить референдум по конституции. Какой может быть референдум, если считать опять будет ЦИК и его председатель Лидия Ермошина? Валерий Цепкало, оппозиционный белорусский политик

Цепкало заметил, что для оппозиции в Белоруссии целью является отстранение Александра Лукашенко от управления страной. Политик уверен, что президент утратил легитимность. Сейчас его частично поддерживают чиновники и "три кольца охраны вокруг Дворца независимости". Законно избранным президентом политик считает Светлану Тихановскую.

Цепкало: оппозиция не хочет крови в Белоруссии.