Цепкало заявил, что Тихановская находится в состоянии серьезного стресса

Оппозиционер рассказал о состоянии Светланы Тихоновской.

Валерий Цепкало заявил, что Светлана Тихановская находится в состоянии серьезного стресса. Об этом оппозиционный белорусский политик рассказал во время пресс-конференции в Варшаве. Бывший кандидат в президенты республики отметил, что поддерживает связь с Тихановской и старается поднять ей настроение и боевой дух.

Мы последний раз разговаривали позавчера. Мы понимаем, что она как женщина и мать находится в состоянии довольно серьезного стресса, на нее оказали сильное психологическое воздействие Валерий Цепкало, оппозиционный белорусский политик

Цепкало заметил, что с его стороны было бы неуместно призывать Тихановскую к активной деятельности, так как она должна сама определить вектор дальнейшего поведения.

Мы призываем западноевропейские страны…признать именно ее в качестве законно избранного президента, потому что так будет понятно, в какой архитектуре осуществлять транзит власти Валерий Цепкало, оппозиционный белорусский политик

Цепкало: оппозиция не хочет крови в Белоруссии.