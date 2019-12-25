Руководство европейской Суперлиги объявило о приостановке проекта

Пресс-служба недавно созданной европейской Суперлиги официально заявила о приостановке турнира. Накануне в нем отказались участвовать шесть футбольных клубов из двенадцати.
В пресс-службе отметили, что организаторы пересмотрят возможные способы изменения проекта и постараются перезапустить его позже.
Наше предложение направлено на то, чтобы позволить спорту развиваться, генерируя ресурсы и стабильность для всей футбольной системы, а также помочь преодолеть финансовые трудности, испытываемые всем футбольным сообществом в результате пандемии.
из пресс-релиза Суперлиги
Напомним, о создании европейской футбольной Суперлиги было объявлено 19 апреля. Свое участие в нем подтвердили шесть английских клубов, три итальянских и три испанских команды.
Ранее "Зенит" и "Краснодар" разошлись миром в матче РПЛ.
Фото: pixabay.com
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