Руководство европейской Суперлиги объявило о приостановке проекта

О его создании было объявлено 19 апреля.

Пресс-служба недавно созданной европейской Суперлиги официально заявила о приостановке турнира. Накануне в нем отказались участвовать шесть футбольных клубов из двенадцати.

В пресс-службе отметили, что организаторы пересмотрят возможные способы изменения проекта и постараются перезапустить его позже.

Наше предложение направлено на то, чтобы позволить спорту развиваться, генерируя ресурсы и стабильность для всей футбольной системы, а также помочь преодолеть финансовые трудности, испытываемые всем футбольным сообществом в результате пандемии. из пресс-релиза Суперлиги

Напомним, о создании европейской футбольной Суперлиги было объявлено 19 апреля. Свое участие в нем подтвердили шесть английских клубов, три итальянских и три испанских команды.

Ранее "Зенит" и "Краснодар" разошлись миром в матче РПЛ.

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