"Зенит" и "Краснодар" разошлись миром в матче РПЛ

Счет на табло – 2:2.

В Краснодаре завершился матч 26-го тура российского футбольного чемпионата между местной командой и петербургским "Зенитом". Игра закончилась боевой ничьей – 2:2.

Счет в матче открыл бывший воспитанник "Зенита" Алексей Ионов, который отличился дублем в составе хозяев поля. Он забил голы на 7-й и 61-й минутах. Однако петербургскому клубу удалось забить два гола до конца встречи, забили Сердар Азмун (75-я минута) и Андрей Мостовой (86-я минута).

Петербургская команда лидирует в турнирной таблице российского чемпионата. Ближайший преследователь – московский "Локомотив" – отстает от сине-бело-голубых на шесть очков. Следующий матч "Зенит" проведет 24 апреля, на "Газпром Арену" приедет волгоградский "Ротор".

Фото: Piter.tv