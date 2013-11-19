Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч с "Краснодаром"

Первый тайм игры проходит в эти минуты.

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий матч 26-го тура российского футбольного первенства против "Краснодара". Матч начался на Кубани в 19:00. Первый тайм игры проходит в эти минуты, счет 1:0 в пользу хозяев поля – на 7-й минуте отличился бывший игрок петербургского клуба Алексей Ионов.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе. В воротах появится Андрей Лунев, в защите – Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков и Дуглас Сантос. В полузащите и нападении – Вильмар Барриос, Вендел, Артем Дзюба, Далер Кузяев, Малком и Сердар Азмун.

В запасе – Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулев, Шамкин, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси.

Футболисты "Зенита" вышли на поле в форме "цвета петербургского неба". Так белую форму команды описали в официальном аккаунте команды в Twitter.

Фото: Piter.tv