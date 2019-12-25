Такие сведения опубликованы на портале MarineTraffic.

Судно снабжения для подачи труб "Северному потоку - 2" вышло в Балтийское море. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic. Речь идет о судне "Иван Сидоренко", которое может быть использовано при достройке российского газопровода. Известно, что "Иван Сидоренко" покинул порт Калининграда. До места назначения судно дойдет в 14 часов дня.

Сейчас в Балтийском море около Куршской косы на рейде стоит судно-трубоукладчик "Академик Черский". Его называют возможным судом для достройки газопровода. Также в акватории располагаются суда снабжения "Умка" и "Финвал", судно обеспечения "Балтийский исследователь".

Напомним, "Иван Сидоренко" предназначен для снабжения плавучих буровых установок расходными материалами. Корабль перевозит цемент, соляные растворы, топливо, запчасти, воду и продовольственные товары. Судно построено в рамках соглашения между компанией "Газпром флот" в интересах "Газпрома".

Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран в Калининград.

Фото: сайт MarineTraffic