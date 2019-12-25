Из немецкого порта судно вышло вечером в четверг, 26 ноября.

Корабль-трубоукладчик "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран в Калининград. Информация об этом появилась на портале отслеживания судов MarineTraffic.

Напомним, Академика называли судном, которое способно достроить газопровод "Северный поток-2".

Из немецкого порта судно вышло вечером в четверг, 26 ноября.

У пота Муркан остался корабль "Умка", который доставляет трубы для газопровода с берега. В той же локации находится и многоцелевое судно "Финвал".

Ранее мы писали, что сертификатор "Северного потока-2" покинул проект из-за возможных санкций.