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Сертификатор "Северного потока-2" покинул проект из-за возможных санкций
Сегодня, 11:58
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matveyvn

Сертификатор "Северного потока-2" покинул проект из-за возможных санкций

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США расширили трактовку санкций по СП-2.

Сертификатор "Северного потока-2", норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd, покинул проект из-за возможных санкций со стороны Соединённых штатов Америки. Об этом пишут "РИА Новости".

Руководство компании приняло такое решение после того, как США расширили трактовку санкций по СП-2. Теперь под них будут попадать не только компании, строящие газопровод, но и те фирмы, которые просто сотрудничают с проектом.

Ранее в МИД рассказали о влиянии итогов выборов в США на "Северный поток — 2".

Фото: pixabay.com

Теги: санкции, северный поток 2, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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