Замглавы МИД РФ отметил, что итоги президентских выборов серьезно не скажутся на санкциях против российского газопровода.

В МИД рассказали о влиянии итогов выборов в США на "Северный поток — 2". Заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Панкин рассказал журналистам о том, что Вашингтон "агрессивно делит энергетический пирог Европы". Чиновник добавил, что американцы ссылаются на то, что ЕС беззащитен перед российской угрозой.

Все же рассчитано пошагово, наверное, в американском планировании… Будут возникать претензии и очередные препятствия, причем у меня ощущение, что при любой администрации Александр Панкин, замглавы МИД России

Напомним, что Вашингтон расширил санкции против проекта российского газопровода с 20 октября Согласно данным Госдепартамента, пакет ограничений PEESA "О защите энергетической безопасности Европы" распространяется на компании, которые поставляют услуги, оборудование или финансируют модернизацию и оснащение кораблей проекта.

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