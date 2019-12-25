В Совфеде рассказали, кто регулирует отношения с Россией в США

Константин Косачев отметил главенствующую роль законодательства.

В Совете Федерации рассказали, кто регулирует отношения с Россией в США. Глава международного комитета СФ Константин Косачев заявил журналистам, что от главы Белого дома практически ничего не зависит в отношениях с Москвой. Отношения регулируются американским законодательством. Эксперт отметил на возросшую роль Конгресса США в данном направлении.

Все, что происходит или не происходит в наших двусторонних отношениях, уже закреплено в американском законодательстве...Когда любой президент соберется ограничения отменять, то ему придется идти к сенаторам и конгрессменам с просьбой поменять законодательство Константин Косачев, глава международного комитета Совета Федерации

Парламентарий уточнил, что на данный момент в законодательстве США прописаны "сотни или даже тысячи" ограничений, связанных со взаимоотношениями с Москвой.

В МИД Армении назвали главную задачу переговоров в Москве по Карабаху.

Фото: Piter.tv