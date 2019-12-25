Корабль находится в порту Мукран.

Судно снабжения "Иван Сидоренко" прибыло в логистический хаб "Северного потока - 2". Об этом сообщили представители мониторингового сервиса MarineTraffic. Ранее корабль вышел из порта Петербурга (15 сентября). Сейчас экипаж достиг порта Мукран в Балтийском море. В порту находятся трубы для продолжения строительства газопровода, а также стоит трубоукладчик "Академик Черский".

В качестве одного из трубоукладчиков также рассматривается баржа "Фортуна". Сейчас она находится в порту Ростока. В начале августа компания "Межрегионтрубопроводстрой" (арендатор судна) заявила о том, что не предоставит "Фортуну" для завершения проекта.

Напомним, что "Иван Сидоренко" предназначен для снабжения плавучих буровых установок расходными материалами. Он поставляет цемент, трубы, соляные растворы, запчасти, топливо, воду и продовольствие. Собственником судна значится АО "Нобилити", а портом приписки - Калининград.

Судно "Морской старт" прибыло из США в Приморье.