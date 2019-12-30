"Северный поток-2" получил помощь от Запада вопреки санкциям, введенным США. О поддержке рассказали в "РБК" со ссылкой на аналитиков сервиса MarineTraffic. На данный момент к газопроводу прибыло с инспекцией норвежское судно, арендуемое шведской компанией MMT SWEDEN.
Судно Stril Explorer прошлось вдоль основной части трубопровода. Сейчас оно находится около недостроенной части, в территориальных водах Дании. Местные власти выдали разрешение на строительство позже остальных стран-участников.
Судно завершит визуальный осмотр и инструментально проконтролирует участки.
Ранее Piter.tv писал о том, что глава Газпрома заявил, что Россия сможет достроить "Северный поток – 2".
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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