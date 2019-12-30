С инспекцией на объект прибыло судно, арендуемое шведской компанией.

"Северный поток-2" получил помощь от Запада вопреки санкциям, введенным США. О поддержке рассказали в "РБК" со ссылкой на аналитиков сервиса MarineTraffic. На данный момент к газопроводу прибыло с инспекцией норвежское судно, арендуемое шведской компанией MMT SWEDEN.

Судно Stril Explorer прошлось вдоль основной части трубопровода. Сейчас оно находится около недостроенной части, в территориальных водах Дании. Местные власти выдали разрешение на строительство позже остальных стран-участников.

Судно завершит визуальный осмотр и инструментально проконтролирует участки.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава Газпрома заявил, что Россия сможет достроить "Северный поток – 2".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/



