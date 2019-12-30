  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:45
84
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Глава Газпрома заявил, что Россия сможет достроить "Северный поток – 2"

0 0

Предполагается, что это можно сделать самостоятельно и не привлекать помощь партнеров/

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что глава Газпрома заявил, что Россия сможет достроить "Северный поток – 2". Об этом сообщают "Вести".

Миллер отметил, что в настоящее время технологические риски покрываются российскими мощностями. При этом строительство "Северный поток – 2" может затянуться на несколько месяцев. 

Ранее глава государства заявил, что завершить проект вполне реально. Предполагается, что это можно сделать самостоятельно и не привлекать помощь партнеров.

Рнее мы сообщали о том, что российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах.

Теги: газопровод северный поток-2, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии