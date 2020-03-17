Судно "Морской старт" прибыло из США в Приморье

Утром 17 марта Sea Launch Commander прибыл в поселок Славянка.

Судно "Морской старт" прибыло из США в приморский порт Славянка. В конце февраля сборочно-командное судно плавучего космодрома отправилось из Лонг-Бич под Лос-Анджелесом. Об этом сообщили "РИА Новости".

По данным marinetraffic.com, Sea Launch Commander прибыло в Славянку в 8:33 по местному времени (1:33 по Москве). Транспортное судно Xin Guang Hua из Гонконга с платформой Odyssey проекта "Морской старт" будет в Приморье 30 марта.

Напомним, что в декабре 2019 года Госдеп США дал разрешение на перебазирование комплекса в Россию. Новым портом размещения плавучей платформы стал поселок Славянка, к югу от Владивостока. Объект принадлежит российской компании S7.

Видео: YouTube/Angelique Ersland