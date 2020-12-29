Суд зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката историка Соколова на приговор его подопечному

Адвокат считает приговор суда несправедливым.

Сегодня, 14 января, Октябрьский районный суд зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Сергея Лукьянова на приговор суда его подопечному Олегу Соколову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Защитник считает, что приговор является незаконным и необоснованным, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Более подробно доводы жалобы будут изложены после ознакомления с протоколами судебных заседаний.

Лукьянов просит учесть смягчающие обстоятельства, а именно: аморальность и противоправность поведения убитой Анастасии Ещенко, которые, по мнению адвоката, являлись поводом для преступления. Ранее адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева сказала о том, что удовлетворена приговором, так как суд не учел именно это обстоятельство.

Напомним, приговор был вынесен 25-го декабря Октябрьским районным судом. Историка признали виновным по двум статьям — об "Убийстве" и "Незаконном хранении оружия". Соколову назначили 12,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга