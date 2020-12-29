Адвокат историка Соколова намерен смягчить приговор своему подопечному

Суд учел не все смягчающие обстоятельства, которые просили учесть адвокаты.

Защита историка Олега Соколова подала апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда от 25 декабря 2020-го года. Как сообщил Piter.TV адвокат Сергей Лукьянов, защитники намерены снизить срок лишения свободы их подопечного. Они просят учесть ряд смягчающих обстоятельств, так как ранее при вынесении приговора были учтены не все.

Наказание хотят смягчить как по статье об убийстве, так и незаконном хранении оружия.

Если бы он [прим.— Соколов] обвинялся только в хранении оружия, то наказание в виде реального лишения свободы при условии признания вины и способствования расследованию этого преступления назначено не было бы. Сергей Лукьянов, адвокат Олега Соколова.

Напомним, суд приговорил мужчину к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Соколову зачтут тот срок, который он провел под стражей во время следственных действий и судебных заседаний. Один день в СИЗО приравнивается к одному для в ИК.

Историка признали виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Суд считает, что преступление было умышленным. Сторона защиты просила назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком не более 8 лет и учесть, что у Соколова есть престарелые родители, малолетние дети, достижения в науке, длительную психотравмирующую ситуацию, связанную с травлей со стороны его оппонента. Сторона обвинения считала, что справедливым будет приговор в виде 15 лет лишения свободы. Адвокат потерпевшей стороны Анастасия Бакшеева сообщила о том, что приговор суда ее удовлетворил.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга